Подмосковные предприниматели приняли участие в бизнес-миссии производителей косметики в ОАЭ

Шесть подмосковных предпринимателей стали участниками бизнес-миссии производителей косметики в ОАЭ, организатором поездки выступил областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках поездки участники встретились с потенциальными покупателями продукции, посетили предприятия ОАЭ для проведения переговоров. На переговорах присутствовали дистрибьюторы и крупные торговые сети, в числе которых PiyaInternational (FZE), DBW Trading LLC, First Eagle Group и не только. От региона участие приняли производитель натуральной косметики и средств для лица и тела «Руссо Фабело» из Мытищ, производитель парфюмерных и косметических средств «Глобалкос» из Рузы и другие компании.

Фонд профинансировал поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Напомним, что он оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.