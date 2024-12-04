Подмосковные предприниматели смогли сэкономить более четырех миллиардов рублей при поддержке региона

Подмосковные предприниматели смогли сэкономить более четырех миллиардов рублей благодаря работе Штаба по защите бизнеса, созданного при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для эффективного решения вопросов предпринимателей, связанных с техприсоединением, на базе Штаба по защите бизнеса при Мининвесте были созданы два отдельных направления: в мае 2023 года был создан Штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР», а в марте 2024 года — Штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за этот период в штабы направили 66 и 39 вопросов соответственно. Она напомнила, что первый штаб помогает сократить сроки осуществления техприсоединения, снизить стоимость процедуры и так далее, второй — решает аналогичные задачи с газовой компанией.

Так, например, поддержку получило ООО «ТрансПак Сервис» из Балашихи, компания столкнулась с нарушением сроков подключения газоснабжения. Решение данного вопроса в штабе позволит сэкономить заявителю около 10 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.