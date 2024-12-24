Подмосковные проекты победили на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Подмосковные проекты вошли в число победителей по итогам конкурса Президентского фонда культурных инициатив, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности победителями были признаны более тысячи проектов со всей страны. От Подмосковья это проект «Личные истории забытого сражения» Солнечногорской районной библиотеки, проект «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских» Централизованной библиотечной системы Лотошино, проект «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым: увидеть, услышать, почувствовать Коломну», проект «Символы пространств» Дома культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой».

Московская область вошла в десятку лидеров по сумме полученных грантов.