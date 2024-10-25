Подмосковные проекты прошли в финал премии «Мы вместе»

Проекты от Подмосковья прошли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в этом году на премию поступило более 45 тысяч заявок, в том числе 955 — от Подмосковья. Из них 886 прошли экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей. Это награда для тех, кто откликается на чужую беду, кто делится своим временем, силами и ресурсами, не ради выгоды, а потому что не может оставаться равнодушным», — отметила министр.

В числе финалистов из Подмосковья такие проекты, как фестиваль RuCode по ИИ, фестиваль WOOF для поддержки бездомных животных, фестиваль «Молодой Пушкин» и другие.

Все желающие могут поддержать Подмосковье, проголосовав во «ВКонтакте». Для этого нужно подтвердить аккаунт в соцсети или быть зарегистрированным не менее года.

Победителей премии наградят в декабре в рамках одноименного форума. Он пройдет в столице и соберет десять тысяч участников со всей России и 40 стран мира.