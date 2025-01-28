Подмосковные производители приняли участие в выставке «Сделано в России» в Китае

Продукцию сельхозпроизводителей из Подмосковья представили на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль был организован Российским экспортным центром. Его провели на территории самого крупного торгового центра города Шэньян.

От Подмосковья в выставке приняли участие более десяти сельхозтоваропроизводителей. Были представлены консервы, сладости, спиртные напитки, мясная продукция.

В рамках выставки участники также смогли провести деловые переговоры с китайскими предпринимателями.