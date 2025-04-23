Подмосковные школьники и студенты совершили более 19 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала учебного года подмосковные школьники и студенты совершили более 19 млн поездок на маршрутах АО «Мострансавто» по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в апреле по будням в среднем совершалось свыше 107 тыс. поездок. В числе самых востребованных у учащихся маршрутов оказались МАП № 10 г. Королев: № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и № 21 «ст. МЦД Подольск — ул. Академика Доллежаля, 19» (МАП № 5 г. Подольск).

В ведомстве напомнили, что карты «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности позволяют пользоваться специальными тарифами, скидка на проезд по ним составляет от 50% до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.