Подмосковные школьники и студенты совершили почти 12 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала учебного года подмосковные школьники и студенты совершили более 11,6 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности на городских, пригородных и междугородних маршрутах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В будние в среднем они совершали более 80 тыс. поездок. В числе наиболее востребованных маршрутов за этот период у них оказались МАП № 12 г. Ногинск — 1,7 млн операций, МАП № 10 г. Королев — 1,6 млн трансакций, МАП № 11 г. Балашиха — 1,1 млн поездок. В ведомстве напомнили, что по такое карте «Стрелка» действуют специальные тарифы — скидка на проезд составляет от 50% до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.