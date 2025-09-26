Подмосковные школьники смогут пройти бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту

Подмосковные учащиеся смогут пройти бесплатный онлайн-курс «ИИ простыми словами» от Академии искусственного интеллекта для школьников. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках курса участников познакомят с основами работы нейросетей, научат писать промты и анализировать данные с помощью искусственного интеллекта. Он будет состоять из вводного урока и шести основных занятий, в которые войдут видеолекции, практические задания и контрольные тесты для закрепления знаний. Запись доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+