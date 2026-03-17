Подмосковные школьники собрали почти 2 тыс. книг в рамках акции «Дарите книги с любовью»

Гимназия им. Е. М. Примакова Одинцовского округа приняла участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», инициированной Российской государственной детской библиотекой и Ассоциацией «Растим читателя», школьникам и педагогам в этом году удалось собрать более 1,7 тыс. книг. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Акция направлена на поддержку детских и сельских библиотек по всей России, собранные в Одинцовском материалы отправят в Вышковскую поселковую библиотеку № 18 в Брянской области и в учреждения Курской области. Среди них — детские и подростковые произведения, а также издания об истории России и здоровом образе жизни. Это позволит привлечь внимание детей к чтению и напомнить о важности книг как подарков, добавили в ведомстве.

