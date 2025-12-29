Подмосковные школьники встретят Новый год в «Артеке»

В 15-й смене «Рождественские сказки „Артека“» в Международном детском центре «Артек», который в 2025 году отметил 100-летний юбилей, посетят 48 школьников из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для участников подготовят встречи Нового года и Рождественских праздников, новогодние гуляния, конкурсы, дискотеки, святочные посиделки, мастер-классы и не только. В этом году в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности себя проявили более 760 учеников из 52 округов региона, по результатам конкурсного отбора за особые достижения они получили возможность посетить лагерь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.