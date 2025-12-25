Подмосковные школьники завоевали 20 наград на международных олимпиадах

По итогам 2025 года подмосковные школьники завоевали 20 медалей на 10 международных предметных олимпиадах. Об этом сообщает Министерство образования Московской области со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Они выступили на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), 55-й Международной олимпиаде по физике (IPhO) и 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) и завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. Кроме того, награды получили на 16-й Международной олимпиаде по математике (Romanian Master of Mathematics), Азиатской олимпиаде по физике (APhO) и не только.

