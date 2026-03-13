Подмосковные сноубордисты завоевали три медали на этапах Кубка России

Представители Подмосковья завоевали три медали на этапах кубка России по сноуборду - золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Привалова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) одержала победу в дисциплине «сноуборд-кросс» среди женщин, она выступила в рамках VI этапа Кубка России. Арсений Томин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал призером в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в рамках V этапа турнира в тандеме с Александрой Паршиной из Магаданской области. Еще одну медаль Арсений Томин получил в сольном мужском старте в дисциплине «сноуборд-кросс» в рамках VI этапа.

Состязания прошли в городе Куса (Челябинская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

