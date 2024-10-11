Подмосковные спасатели два раза за сутки вскрывали двери квартир для оказания помощи людям

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» два раза за сутки вскрывали двери квартир, где находились люди, нуждающиеся в помощи. Инциденты произошли в Шатуре и Сергиевом Посаде.

В Шатуре за помощью обратилась жительница Мишеронского. Женщина рассказала, что из-за ухудшения самочувствия она упала и не может встать. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили там женщину 1960 года рождения. Пенсионерку госпитализировали.

В Сергиевом Посаде помощь потребовалась жительнице в возрасте 94 лет. К пенсионерке не могла попасть ее дочь. Спасатели вскрыли дверь в жилище. Находившаяся там женщина рассказала, что у нее сильно поднялось давление. Ей оказали необходимую помощь.