Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям региона о правилах безопасности во время купаний в проруби на Крещение. Праздник будет отмечаться в ночь на 19 января.

В первую очередь, жителей призвали не выходить на лед незнакомых водоемов и в необорудованных для купания местах. Из-за перепадов температуры ледяная корка стала хрупкой и рыхлой.

«Также в необорудованных местах нет сходней и поручней, из-за чего на скользких поверхностях можно легко упасть и получить травму», - рассказал замначальника ведомства Сергей Щетинин.

В оборудованных для купания местах организовано дежурство спасателей и медиков, установлены палатки для переодевания, а дно водоемов проверено водолазами.

К купаниям следует подготовиться. За сутки рекомендуется отказаться от спиртного. За несколько часов до погружения в ледяную воду нужно перекусить. Прямо перед купанием полезно сделать разминку. Погружаться в воду следует постепенно, чтобы организм не переохладился. Мочить голову опасно в связи с сужением сосудов головного мозга.