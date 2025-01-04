Подмосковные спасатели напомнили о важности выбора безопасного места для катания с горок

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям региона о важности выбора безопасного места для катания с горок. Рекомендациями поделился первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

По его словам, важно формировать у детей культуру безопасности. Ярким примером проявления мер предосторожности для них является выбор родителями места для катания, но взрослые сами нередко игнорируют явные опасности. В таких случаях спасатели проводят профилактические беседы и разъясняют жителям меры безопасности. Об опасных спусках они сообщают в профильные ведомства.

При выборе места следует внимательно осмотреть территорию. Съезд должен быть ровным и прямым, без ям, ухабов, трамплинов, корней деревьев, кустов, столбов и заборов. Сильно крутую возвышенность лучше не выбирать, так как во время спуска развивается высокая скорость, а управлять большинством средств для катания невозможно.