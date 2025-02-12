Подмосковные спасатели напомнили об опасности зацепинга

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности зацепинга — езде на крышах поездов метро, электричек, грузовых вагонов. Такое увлечение может стать причиной серьезных травм и даже гибели, подчеркнули спасатели.

По словам замначальника ведомства Сергея Щетинина, чаще всего зацепингом увлекаются подростки. Несовершеннолетним хочется выделиться среди ровесников и испытать новые ощущения. Поэтому родителям следует регулярно проводить с детьми профилактические беседы и рассказывать о рисках сорваться с поезда, упасть с высоты или получить смертельный удар током.

Об увлечении человека зацепингом могут говорить запах железной дороги или мазута, наличие хозяйственных перчаток с напылением, вагонных ключей, «кошек» или присосок для ног.