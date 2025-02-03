Подмосковные спасатели нашли 17-летнюю девушку, ночью заблудившуюся в лесу
В Подмосковье спасли девушку, которая ночью пошла гулять в лес и заблудилась
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса несовершеннолетнюю девушку, которая ночью пошла гулять в чащу и заблудилась. Инцидент произошел в Щелково.
Ночью в службу спасения позвонила 17-летняя девушка, которая рассказала, что пошла гулять в лес в районе Фряново, но сбилась с пути и не смогла найти дорогу домой.
Спасатели попросили девушку отправить данные о местоположении, после чего приступили к поиску. Специалисты прочесывали лес, подавая звуковые сигналы, и спустя полчаса нашли заблудившуюся.
«После ночной прогулки девушка сильно устала и замерзла. Работники подразделения дали ей теплую одежду, напоили горячим чаем, вывели ее из леса к дороге и передали обрадованным родителям», — рассказал начальник ПСЧ-279 Вячеслав Семенов.