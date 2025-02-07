Подмосковные спасатели объяснили, как распознать непрочный лед

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как распознать непрочный лед на водоемах. По словам специалистов, из-за аномально теплой зимы ледяная корка во многих местах превратилась в хрупкую и рыхлую массу, которая не выдерживает даже небольшую нагрузку.

Следует помнить, чаще всего полыньи появляются в местах с зарослями, вмерзшими корягами и травой. Также они могут скрываться под снегом — под снежным покровом вода застывает неравномерно и лед не набирает толщину.

Непрочная ледяная корка образуется и в зонах стоков предприятий, где теплые сточные воды постоянно подтапливают ее. Кроме того, тонкий лед встречается в местах с устьями рек и ручьев и возле мостов, чьи опоры поглощают тепло и отдают его воде.

Определить непрочный лед можно и по цвету. Лед голубого или зеленоватого цвета — прочный, серого или желтоватого цвета — не прочный. Белый лед — очень тонкий.