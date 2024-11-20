Подмосковные спасатели освободили девочку из запертой квартиры

За помощью спасателей обратился местный житель. Мужчина рассказал, что на пару минут вышел из квартиры в подъезд, но не смог вернуться, так как входная дверь захлопнулась. Дома осталась одна дочь жителя — девочка в возрасте четырех лет.

Прибывшие на место спасатели решили попасть в квартиру через лоджию, так как жилье было расположено на первом этаже и дверь балкона была открыта. Попав в квартиру, специалисты изнутри открыли хозяину дверь. Девочка была в порядке и все это время спокойно смотрела мультфильмы.