Подмосковные спасатели освободили младенца из заблокированного автомобиля в Можайске

Женщина рассказала, что остановилась на автозаправочной станции. Когда она вышла из машины, обронила в салоне ключи, а двери автомобиля заблокировались. В машине осталась внучка жительницы — девочка в возрасте девяти месяцев.

Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и отжали кромку двери машины. После этого они дотянулись до кнопки блокировки и открыли авто.

Во время работы спасателей бабушка всячески отвлекала внучку, чтобы девочка не испугалась. В целом на проведение спасательной операции ушло не более пяти минут. С ребенком все было в порядке, и помощь медиков ему не понадобилась.