Подмосковные спасатели помогли котенку, застрявшему в дверце переноски

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли котенку, который застрял головой в дверце своей переноски. Инцидент произошел в Орехово-Зуево.

За помощью спасателей обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее котенок просунул голову в дверцу переноски и не смог освободиться. Самостоятельно вытащить голову питомца у хозяйки не получилось.

Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и разрезали решетку дверцы, после чего аккуратно освободили котенка. Животное не пострадало, отделавшись только легким испугом.