Подмосковные спасатели помогли пенсионерке, заблудившейся во время лыжной прогулки в лесу

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» в Солнечногорске помогли пожилой женщине, которая заблудилась в лесу во время катания на лыжах. Инцидент произошел недалеко от поселка Радищево.

Жительница столицы в возрасте 68 лет отправилась в лес покататься на лыжах. Засобиравшись домой, женщина поняла, что заблудилась. К этому времени в лесу уже стемнело, и спортсменка обратилась за помощью спасателей.

Специалисты прибыли в район предполагаемого поиска и позвонили женщине. Та смогла отправить свою геолокацию. В результате спасатели и полицейские прошли около трех километров, прежде чем нашли лыжницу.

Женщина чувствовала себя хорошо, и помощь медиков ей не понадобилась. В ожидании спасателей она согревалась горячим чаем, который взяла с собой в термосе.