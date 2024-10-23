Подмосковные спасатели помогли провалившейся в погреб женщине

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Сергиевом Посаде помогли женщине, которая провалилась в погреб в частном доме. Инцидент произошел в деревне Ахтырка.

За помощью спасателей обратился супруг женщины. Мужчина рассказал, что его жена 1979 года рождения случайно упала в погреб и из-за боли в ногах не может самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели расширили проем вентиляционного окна и спустились по стремянке в погреб. Оказалось, что женщина не могла встать — вероятно, из-за травмы позвоночника.

Пострадавшую зафиксировали на носилках и подняли наружу. Там ее передали скорой помощи — женщина была госпитализирована.