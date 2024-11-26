Подмосковные спасатели помогли рабочему, который упал в шахту лифта в Электроуглях

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рабочего, который упал в шахту технического лифта в торговом центре в Электроуглях в Богородском городском округе.

Спасателей вызвали в ТЦ по продаже автомобильных шин. Выяснилось, что один из работников случайно провалился в техническое помещение лифта. Мужчина пролетел примерно два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.

На момент прибытия спасателей пострадавший был в сознании и жаловался на холод. Специалисты укутали его специальным фольгированным теплоизоляционным одеялом.

В связи с тем, что у мужчины мог быть сломан позвоночник, было принято решение дождаться скорой помощи. Когда медики осмотрели рабочего и разрешили его эвакуировать, спасатели поместили его на носилки и аккуратно подняли на поверхность. После этого мужчина был госпитализирован.