Подмосковные спасатели помогли семье попасть в квартиру, которую заперла их собака

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Шатуре помогли семье попасть в квартиру, которую заперла их собака. Необычный случай произошел в поселке Мишеронский.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что вместе с сыном-подростком вернулась с прогулки и не смогла открыть входную дверь. Оказалось, что собака, оставшаяся дома, лапой задвинула внутреннюю задвижку.

Квартира была расположена на втором этаже, поэтому прибывшие на место спасатели решили проникнуть в нее через балкон. По трехколенной лестнице они забрались наверх, аккуратно открыли дверь балкона, а затем впустили семью домой.