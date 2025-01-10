Подмосковные спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру с ее ребенком

Специалисты 308-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру, где находился ее малолетний ребенок.

В службу «112» позвонила женщина, которая рассказала, что не может попасть к себе домой. Оказалось, что ее сын в возрасте трех лет закрыл дверь изнутри на щеколду.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли дверь, используя слесарный инструмент. Во время спасательной операции жительница отвлекала ребенка разговорами. Здоровью мальчика ничего не угрожало, и помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей с их профессиональным праздником.