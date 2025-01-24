Подмосковные спасатели предупредили любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед водоемов. По словам специалистов, корка льда сейчас неравномерная и может не выдержать вес человека.

«Поэтому перед выходом на лед необходимо тщательно изучить его состояние и убедиться в его безопасности. Специалисты уточнили, что прочность ледяной корки лучше проверять с помощью лыжной палки или пешни, а не ударом ноги», - рассказал замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Он подчеркнул что на водоемах нельзя оставлять детей без присмотра. Также опасно приближаться к полыньям и трещинам, выходить на лед в одиночку. Под рукой всегда должны быть средства связи и спасения.

Сейчас из-за перепадов температуры выходить на лед особенно опасно для жизни, добавили в ведомстве.