Подмосковные спасатели предупредили об опасности ледяного дождя

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей региона об опасности ледяного дождя, который сменил обильный снегопад и привел к образованию наледи на дорогах.

В подобных погодных условиях спасатели призвали носить обувь с нескользящей подошвой. От высоких каблуков лучше отказаться. Во время прогулки следует смотреть под ноги и обходить опасные места. Если впереди дорога приобретает уклон, нужно обойти это место или подстраховаться, держась за деревья или другие выступающие на поверхность предметы.

При падении рекомендуется сгруппироваться и перевернуться на бок — это поможет смягчить удар. Особенно опасно падать на спину и ударяться головой об лед.

Чтобы защитить автомобиль от повреждений, не следует парковать его под деревьями, ветви которых покрыты ледяной коркой.