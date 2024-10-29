Подмосковные спасатели призвали родителей напомнить детям об опасностях электричества
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В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали взрослых напомнить детям об опасностях электрического тока. По словам специалистов, лампочки, электроприборы и розетки зачастую вызывают у детей сильный интерес.
Жителей призвали убрать подальше от детей утюги, фены и другие бытовые приборы: дети могут попробовать воткнуть вилку в розетку или начать играть с проводами.
Особого внимания требуют розетки. Их лучше заменить на модели со специальными шторками или использовать заглушки.
Игры с электричеством могут привести к ожогам, травмам и даже летальному исходу. Поэтому взрослым нужно объяснить детям, что такое электричество и как оно работает.