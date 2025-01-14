Подмосковные спасатели призвали жителей и гостей региона не выходить на лед водоемов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей региона не выходить на хрупкий лед водоемов. Специалисты подчеркнули, что это может быть опасно для жизни.

Сейчас из-за погодных условий лед на водоемах не может окрепнуть. В связи с перепадами температур и осадками прочность корки льда снижается, и лед превращается в рыхлую массу. Его также истончают стоки, течения, снег, растительность.

Жителям напомнили, что ледяная корка может легко сломаться под весом даже ребенка, а самостоятельно выбраться из ледяной ловушки крайне тяжело.

Подмосковные спасатели регулярно проводят на водоемах патрулирования и измеряют толщину льда. Также они рассказывают жителям о правилах безопасного поведения на водоемах зимой и раздают тематические брошюры.