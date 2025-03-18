Подмосковные спасатели провели единый день тренировок по эвакуации
Единый день тренировок по эвакуации прошел в Подмосковье
Фото: [ГУ МЧС России по МО]
Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области провели в Подмосковье единую тренировку по эвакуации в социальных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, объектах с массовым пребыванием граждан.
В общей сложности тренировкой было охвачено порядка 5 тыс. объектов. В мероприятии участвовали сотрудники ведомства и областной противопожарно-спасательной службы, общественники и добровольцы.
«Общий охват задействованного персонала объектов, посетителей, населения в проведенных мероприятиях составил более 600 тыс. человек», — отметили в ведомстве.
В ходе тренировки специалисты рассказали, что делать в случае ЧС и как проводить эвакуацию, разъяснили меры по предупреждению и ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС региона с профессиональным праздником.