Подмосковные спасатели рассказали, что делать при провале под лед

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, что делать в случае провала под лед водоема. Сейчас риск провалиться в воду особенно высок, подчеркнули в ведомстве.

Перед выходом на лед нужно оценить состояние корки льда, убедиться в том что она прочная. Для этого можно использовать лыжную палку или пешню. Ногой стучать по льду нельзя. Также нельзя рисковать, выходя на лед в одиночку.

Любителям активного отдыха рекомендовали взять с собой спасательные средства: спасательный жилет, «спасалки», заряженный телефон, шнур или веревку длиной от 12 до 15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом около 500 граммов, а на другом изготовлена петля.

В случае провала под лед нужно постараться не паниковать. Необходимо громко позвать на помощь и подобраться к краю полыньи, где течение не затягивает под лед. После этого следует раскинуть руки в сторону и попытаться наползти на край льда грудью или спиной. На поверхности следует продолжить ползти или откатываться в сторону берега. Вставать не нужно: это может привести к тому, что лед снова проломится.