Подмосковные спасатели рассказали, как безопасно украсить елку к Новому году
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Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как безопасно установить и украсить елку к Новому году. В первую очередь, нужно выбрать подходящее место для установки дерева.
«Спасатели посоветовали разместить хвойное дерево подальше от торшеров, свечей, батарей и отопительных приборов, а также зеленое насаждение не должно загораживать выходы», - пояснил замначальника ведомства Сергей Щетинин.
При выборе места для елки следует помнить о детях и домашних животных, которые могут опрокинуть дерево.
Для украшения елки лучше не использовать свечи, игрушки из бумаги и стекла, вату, имитирующую снег.
Особого внимания требуют электрические гирлянды. Перед их использованием нужно проверить исправность украшения. Ни в коем случае нельзя использовать гирлянду с поврежденными проводами и трещинами на лампочках, если при включении чувствуется запах гари. Оставлять гирлянды без присмотра опасно, подчеркнули спасатели.
«Ни в коем случае нельзя поджигать в помещении фейерверки, петарды и бенгальские огни», - добавил Щетинин.