Подмосковные спасатели рассказали, как безопасно украсить елку к Новому году

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как безопасно установить и украсить елку к Новому году. В первую очередь, нужно выбрать подходящее место для установки дерева.

«Спасатели посоветовали разместить хвойное дерево подальше от торшеров, свечей, батарей и отопительных приборов, а также зеленое насаждение не должно загораживать выходы», - пояснил замначальника ведомства Сергей Щетинин.

При выборе места для елки следует помнить о детях и домашних животных, которые могут опрокинуть дерево.

Для украшения елки лучше не использовать свечи, игрушки из бумаги и стекла, вату, имитирующую снег.

Особого внимания требуют электрические гирлянды. Перед их использованием нужно проверить исправность украшения. Ни в коем случае нельзя использовать гирлянду с поврежденными проводами и трещинами на лампочках, если при включении чувствуется запах гари. Оставлять гирлянды без присмотра опасно, подчеркнули спасатели.