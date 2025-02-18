Подмосковные спасатели рассказали, как помочь провалившемуся под лед животному

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как помочь животному, которое провалилось под лед водоема. По словам специалистов, нужно сохранять спокойствие, но действовать быстро.

Ни в коем случае не надо бежать по льду к провалившемуся в воду животному. Нужно лечь на поверхность, широко расставив руки и ноги, и очень аккуратно ползти. Такой способ передвижения позволит не провалиться в воду самому.

Также спасатели рекомендовали осмотреться — поблизости могут быть доски или ветки, используя которые, можно достать животное из воды. В качестве троса можно использовать шарф, ремень или свитер. Из них можно соорудить петлю и накинуть ее на шею питомца. Возвращаться к берегу следует ползком. После этого лучше показать животное ветеринару.

При прогулке с домашним питомцем вблизи водоемов следует быть очень внимательными. При выходе на такую прогулку лучше не надевать на лапы животного обувь, чтобы питомец мог использовать когти для сцепки с поверхностью. Животное нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Поводок с него лучше не снимать.