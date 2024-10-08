Подмосковные спасатели вынесли из леса грибника, которому стало плохо

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вынесли из леса грибника в возрасте сорока лет, которому стало плохо во время прогулки. Инцидент произошел в Можайске.

Супружеская пара отправилась в лес вблизи деревни Желомеено. В какой-то момент мужчине стало плохо. Тогда его супруга вызвала на место спасателей.

Прибывшие на место специалисты встретили соседа супружеской пары, который приехал помочь. Тот проводил спасателей и медиков к пострадавшему. Врачи оказали ему первую помощь, после чего спасатели положили мужчину на носилки и вынесли его к автомобилю скорой помощи. Грибник был госпитализирован.