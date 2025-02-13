Подмосковные спасатели вызволили кошку из западни на автомобильном мосту

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Серебряных Прудах спасли кошку, которая попала в западню на автомобильном мосту. Спасателей на место вызвали неравнодушные прохожие, услышавшие жалобное мяуканье.

Животное попало в водосточный канал на автомобильном мосту и не смогло выбраться обратно на дорогу или спрыгнуть вниз. В результате кошка застряла на железобетонных перекрытиях сооружения.

Прибывшие на место спасатели поднялись на пролеты моста с помощью лестницы. Увидев людей, кошка испугалась и начала бегать по перекрытиям, однако специалистам удалось поймать ее.

Спустив животное на землю, спасатели убедились в том, что оно в порядке, и отпустили на волю. Кошка сразу же убежала в сторону ближайшего жилого дома.