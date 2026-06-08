В Новороссийске восстановили движение после угрозы атаки беспилотников

Власти Новороссийска сняли временные ограничения на движение транспорта, введенные ранее на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, пишет ТАСС .

По словам мэра, движение автомобилей на ранее перекрытых участках полностью восстановлено. Ограничения действовали на выезде в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

Ранее в городе была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. В Новороссийске включили сирену оповещения «Внимание всем!», а жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Андрей Кравченко также напомнил гражданам о запрете на публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны и отражения атак.