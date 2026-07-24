Подмосковные спортсменки завоевали три серебряные медали на международных соревнованиях «Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства» (Россия — Беларусь), которые прошли с 17 по 20 июля в Минске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алена Акимова (областной Центр олимпийских видов спорта) стала призером в беге на 800 м среди юниорок, Алиса Махмутова (областной Центр олимпийских видов спорта) — в метании диска среди юниорок. Екатерина Пискарева (областной Центр олимпийских видов спорта) также заняла второе место в беге на 200 м среди юниорок.

Участниками состязаний стали сильнейшие легкоатлеты двух стран в возрастных категориях до 18 лет и до 20 лет, турнир направлен на укрепление спортивных связей между государствами Союзного договора и повышение уровня подготовки молодых спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.