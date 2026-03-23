Подмосковные спортсменки завоевали восемь медалей Всероссийских соревнований по синхронному плаванию

Подмосковная сборная завоевала восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры» — четыре золотые и четыре серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анна Люосева и Мария Боярская заняли первые места в дисциплине «дуэт» среди девушек 13-15 лет. Кроме того, Александра Александрова, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Кристина Кузнецова, София Курникова, Анна Люосева, Виктория Петрова, Алеся Трофименко, Полина Щекотихина Мария Чечель заняли первое место в этой же категории в дисциплине «комби».

Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк и Алина Щежина стали лучшими в дисциплине «группа» среди мужчин и женщин 15 лет и старше, Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук — в дисциплине «дуэт-техническая программа».