Подмосковные спортсменки завоевали восемь медалей Всероссийских соревнований по синхронному плаванию
Фото: [Федерация водных видов спорта России]
Подмосковная сборная завоевала восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры» — четыре золотые и четыре серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Анна Люосева и Мария Боярская заняли первые места в дисциплине «дуэт» среди девушек 13-15 лет. Кроме того, Александра Александрова, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Кристина Кузнецова, София Курникова, Анна Люосева, Виктория Петрова, Алеся Трофименко, Полина Щекотихина Мария Чечель заняли первое место в этой же категории в дисциплине «комби».
Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк и Алина Щежина стали лучшими в дисциплине «группа» среди мужчин и женщин 15 лет и старше, Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук — в дисциплине «дуэт-техническая программа».
Все спортсмены представляют Училище олимпийского резерва № 4 (Чехов). Состязания прошли в Ханты-Мансийске в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали более 220 участников из 14 регионов России. Состязания стали отборочными стартами на Спартакиаду учащихся России для спортсменов 13-15 лет.
