Подмосковные спортсмены одержали победу на первенстве мира по самбо

Подмосковные самбисты завоевали три золотые медали на первенстве мира среди юношей и девушек 16–18 лет, юниоров и юниорок 18–20 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу в весовой категории 54 кг одержала София Полущева (Электросталь), в соревнованиях среди девушек в весовой категории 59 кг – Дарья Еременко (Королев). Кроме того, в весовой категории 64 кг среди юношей первое место занял Амин Ермолаев (Королев).

Участниками турнира стали более 370 спортсменов из 34 стран. Соревнования проходили в городе Богор (Индонезия).

