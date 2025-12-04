Подмосковные спортсмены представят регион на Кубке России по дзюдо

В состав подмосковной сборной, которая выступит на Кубке России по дзюдо в Череповце, вошли 20 спортсменов – 15 мужчин и пять женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, регион представят Яго Абуладзе (в/к до 66 кг), Таулан Байсиев (в/к до 81 кг), Иван Золотов (в/к до 81 кг), Василий Сергеев (в/к до 73 кг), Иван Цветков (в/к до 66 кг), Дмитрий Котельников (в/к до 60 кг), Кирилл Коршунов (в/к до 60 кг), Дарья Захарова (в/к до 52 кг), Виктория Карсанова (в/к до 63 кг) и другие.

Соревнования начнутся в пятницу, 5 декабря, и завершатся в воскресенье, 7 декабря. Их организуют в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.