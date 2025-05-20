Подмосковные спортсмены впервые заняли первое место в общекомандном зачете на первенстве России по кикбоксингу

Подмосковная команда впервые заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве России по кикбоксингу, которое прошло в Новосибирске среди 47 субъектов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации кикбоксинга Московской области.

Основой для победы стали свыше 30 медалей разного достоинства, которые завоевали юноши и девушки в возрастных категориях от 10 до 18 лет. Так, например, первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Гайдамаха Полина — лайт-контакт, Комов Максим — поинтфайтинг, Лозовский Михаил — поинтфайтинг, Перерва Мирослава — лайт-контакт и не только.

«Мы гордимся каждым спортсменом, который вышел на татами. Эти победы — результат системной работы тренеров, поддержки родителей и внутренней силы наших ребят», — прокомментировал старший тренер по татами-дисциплинам Дмитрий Яковлев.

Отметим, что по итогам соревнования в состав национальной сборной команды страны вошли 18 подмосковных спортсменов. Они выступят на международных соревнованиях осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.