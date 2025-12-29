Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на этапах Кубка России по лыжному двоеборью

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на II и III этапах Кубка России по лыжному двоеборью – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Виталий Иванов и Владимир Малов заняли первое и второе место в рамках II этапа Кубка России в мужских соревнованиях в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 5 км». Арсений Хохлов и Виталий Шаршавин стали серебряным и бронзовым призером на III этапе турнира в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км».

Состязания прошли в городе Чайковский (Пермский край) в рамках федеральной программы «Спорт России».

