Подмосковные спортсмены завоевали две медали этапов Кубка России по горнолыжному спорту

Представители Подмосковья завоевали две медали в рамках IV и V этапов Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Артемий Семенов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал серебряным призером среди мужчин. Виталина Гирина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) заняла третье место в соревнованиях среди женщин.

Состязания проходят с 24 по 30 января 2026 года в Красноярске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.