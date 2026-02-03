Подмосковные спортсмены завоевали две медали на турнире по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина»

Представители Подмосковья завоевали две медали в рамках ХХХVII международных соревнований по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» – серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алина Шевченко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Егорьевск) стала бронзовым призером в женских состязаниях в весовой категории до 68 кг. Кроме того, медаль получил Иналбек Шериев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам). Он выступил в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 74 кг.

Турнир прошел в Красноярске, его участниками стали 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины). По общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы, его география в этом году включала четыре континента и 21 страну.

