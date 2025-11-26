Подмосковные спортсмены завоевали медали Кубка России по пулевой стрельбе

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержали Диана Данилова (Краснознаменск) и Антон Аристархов (Ногинск), они выступили в соревнованиях смешанных пар в дисциплине «пневматический пистолет 10 м». Серебряными призерами стали Антон Аристархов – в мужских одиночных соревнованиях в дисциплине «пневматический пистолет 10 м» и Софья Никулина (Дмитров) – в дисциплине «пневматический пистолет, соло» среди женщин. В аналогичной дисциплине среди мужчин третье место занял Антон Аристархов.

Соревнования прошли в Ижевске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.