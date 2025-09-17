Подмосковные спортсмены завоевали награды Чемпионата мира по армрестлингу

Подмосковные спортсмены завоевали медали на Чемпионате мира по армрестлингу в Болгарии — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первые места заняли Александр Шапкин из городского округа Серпухов — в соревнованиях по борьбе на левой руке в весовой категории до 70 кг, а также Геннадий Пушкин из Волоколамского округа. Он выступил в борьбе на левой руке в весе до 90 кг.

Чемпионат будет проходить в городе Албена (Болгария) до 23 сентября, его участниками стали более 1,5 тыс. спортсменов из более чем 50 стран мира.

