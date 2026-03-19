Подмосковные спортсмены завоевали три награды на первенстве России по пулевой стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по пулевой стрельбе — одну золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, региональная команда заняла первое место в командных соревнованиях среди юниорок в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, в ее состав вошли Анастасия Сорокина (Сергиев Посад), Марьяна Романова (Сергиев Посад) и Софья Мироновская (Домодедово). Кроме того, Тимофей Алейников (областной Центр олимпийских видов спорта, Домодедово) стал серебряным призером в личных соревнованиях среди юниоров в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м», а также в дуэльном упражнении «соло» в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.

Соревнования прошли в Ижевске в рамках государственной программы «Спорт России».

