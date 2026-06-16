Дисциплина на дорогах Рязанской области хромает: 297 нарушений ПДД за сутки

За минувшие сутки в Рязанской области, по данным регионального УМВД, обошлось без серьезных аварий с пострадавшими или погибшими — ни одного такого ДТП не зафиксировано. Однако это не значит, что на дорогах царила идиллия: всего инспекторы зарегистрировали 32 столкновения с материальным ущербом, так что без поврежденных бамперов и помятых крыльев не обошлось. Об этом сообщает издание 7info .

Гораздо тревожнее выглядит статистика нарушений. За сутки стражи порядка остановили 297 водителей, которые так или иначе нарушили ПДД. Из них пятеро сели за руль пьяными, а один гражданин на требование сотрудников полиции пройти освидетельствование ответил гордым отказом, за что теперь ответит по всей строгости административного кодекса. Особо циничный случай — повторная езда в нетрезвом виде, такое уже чревато не штрафом, а вполне реальными уголовными последствиями.

Кроме того, внимание автоинспекторов традиционно привлекли тонированные стекла — выявлено более 50 таких нарушений, что говорит о стойкой любви рязанских водителей к затемнению. Не остались без наказания и любители двухколесного транспорта: 10 мотоциклистов попались на нарушениях, что напоминает о начале сезона, когда байкеры не всегда помнят об осторожности.

В сухом остатке — день без человеческих жертв, что уже хорошо, но расслабляться не стоит. Пьянство за рулем, отказы от медицинского освидетельствования и массовая тонировка свидетельствуют о том, что дисциплина на дорогах хромает. Главный вывод: статистика может быть обманчивой — отсутствие тяжелых ДТП сегодня не гарантирует безопасности завтра, если водители продолжают игнорировать элементарные запреты. Впрочем, для рязанцев это привычный летний фон, который полиция пытается держать под контролем, фиксируя каждое отклонение.

Ранее сообщалось, что служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам 2,7 тыс. дорожных аварий.