Сентябрь в июне: в столичном регионе ожидается похолодание до +14–17 °С

В столичный регион нагрянет волна похолодания, которая, впрочем, окажется недолгой и вполне терпимой. По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца, начиная с понедельника температура начнет снижаться: уже во вторник и среду днем ожидается всего плюс 14–17 градусов, а по ночам столбики термометров будут колебаться в районе плюс 10–13 — цифры, больше свойственные началу осени, чем середине июня. Причина — блокирующий атмосферный процесс и холодный фронт, которые приведут с собой ливневые дожди и заставят горожан достать зонты и легкие куртки. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, вплоть до пятницы Центральная Россия останется под властью североатлантического циклона, так что погода не порадует: даже днем температура будет на пять градусов ниже климатической нормы. Однако синоптики призывают не впадать в уныние — уже к выходным, 20–21 июня, ситуация кардинально изменится. Москва попадет под влияние теплого антициклона, и воздух прогреется до комфортных 20–25 градусов днем, а ночи станут мягкими, с плюс 10–15 °С. Более того, в начале следующей недели возможен короткий всплеск тепла до 22–27 градусов, правда, его быстро прервут новые североатлантические циклоны.

Синоптик добавил, что этот цикл похолоданий-потеплений, по прогнозам, уже не будет аномальным — последующие перепады обещают укладываться в рамки нормы, что хоть как-то стабилизирует настроение и планы москвичей. Главный вывод: лето не отменяется, но в июне приходится быть готовым к переменчивости. Короткая, но заметная волна холода с дождями не разрушит отпуск, если захватить непромокаемую обувь, а к выходным природа компенсирует это знойным, почти июльским теплом. Так что в ближайшие дни — терпение, зонт и теплый свитер, а с субботы — снова легкие платья и веранды. Как говорится, такая уж у нас погода: сентябрь в июне, а потом — июль в конце недели.

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